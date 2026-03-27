消防によりますと、きょう午後６時ごろ山形県米沢市城南で起きた住宅火災は、午後７時１５分ごろに鎮圧状態となりました。 【画像】消火活動の様子など 現場は山形大学工学部の近くで、付近では交通規制が敷かれています。 ■火災現場（画像）