『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）の特別番組『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』が、4月3日に放送。このたび、最後の出演アーティストと披露楽曲が発表された。 （関連：HANA、ちゃんみな、岩崎宏美の並びが発見させてくれた『紅白』の価値放送100年、異なる時代が共存する音楽番組のあり方） 本日3月27日に開業を迎えた、テレビ朝日が東京 有明