『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）の特別番組『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』が、4月3日に放送。このたび、最後の出演アーティストと披露楽曲が発表された。

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本日3月27日に開業を迎えた、テレビ朝日が東京 有明に開業する複合型のエンターテイメント施設 TOKYO DREAM PARK。今回の特番は、こちらの開業に伴いオンエアされる。番組内ではTOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。

今回の発表では、小泉今日子の27年ぶりの『ミュージックステーション』出演が決定。さらに、サカナクションが「怪獣」、EXILEが「I Wish For You」、松平 健が「マツケンサンバII」、森山直太朗、コブクロがそれぞれこの季節にぴったりの「さくら」、「桜」を披露するほか、森高千里は「私がオバさんになっても」、本日出演が発表された小泉今日子は「あなたに会えてよかった」といった名曲を披露する。

また、ピコ太郎は世界中で大ヒットした「Pen-Pineapple-Apple-Pen」を、NEWS 増田貴久は“視聴者が選ぶ『まっすー名曲カバー3択』”と題し、名曲を生パフォーマンスする。

＜出演アーティスト＞ ※五十音順INI 「All 4 U」アイナ・ジ・エンド 後日発表！EXILE 「I Wish For You」「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」CUTIE STREET 「ナイスだね ～ ぷりきゅきゅ」King ＆ Prince 「Waltz for Lily」King ＆ Prince × 50TA 「希望の丘」小泉今日子 「ビューティフル・ネーム」「あなたに会えてよかった」コブクロ 「桜」サカナクション 「いらない」「怪獣」STARGLOW 「USOTSUKI」Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」ZORN × 後藤真希 「地元LOVE feat. 後藤真希」timelesz 「GOOD TOGETHER」DA PUMP 「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」DISH// 「ヒーロー」NiziU 「Too Bad」BE:FIRST 「BE:FIRST ALL DAY」ピコ太郎 「Pen-Pineapple-Apple-Pen～ Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen」FANTASTICS 「FINALE」50TA 「紅葉に抱かれて ～ PERFECT LOVE」MAZZEL 「Get Up And Dance」増田貴久 視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー３択」松平 健 「マツケンサンバII」森高千里 「私がオバさんになっても」森山直太朗 「さくら」LiSA 「DECOTORA15」

（文＝リアルサウンド編集部）