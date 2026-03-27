「第５回内山信二杯」（２８日開幕、多摩川）佐々木翔斗（２９）＝１１８期・大阪・Ａ２＝が、前節に伊藤将吉（静岡）が優出した６３号機を引き当てた。「気圧が低く重たかったが、それでも直線の雰囲気は良かった。押し感もあったし、力強さはありましたね」と手応えはしっかり感じ取っていた。多摩川は昨年のＧ３・イースタンヤングで準優進出を果たすなど相性は悪くない。「Ｓは勘通りかな。ちゃんと届いていたし。今節は