インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）厚生労働省は27日、全国約3千の定点医療機関から16〜22日の1週間に報告されたインフルエンザ感染者数は計3万7043人で、1機関当たり9.75人だったと発表した。前週比0.84倍で減少は6週連続。昨年11月10〜16日の週に警報レベルとされる1機関当たり30人を超えて以降、警報解除の目安の同10人を下回るまでに異例の約4カ月を要した。定点医療機関数が変更されてい