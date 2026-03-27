10-FEETが主催する＜京都大作戦2026＞の、第1弾出演アーティストが発表された。今回発表されたアーティストは主催する10-FEETを含めて以下の12組、出演⽇は後⽇発表となる。◆◆◆▼第1弾出演アーティストKUZIRAくるりcoldrainTHE ORAL CIGARETTESdustboxw.o.d.10-FEETDragon AshHEY-SMITHマキシマム ザ ホルモンヤバイTシャツ屋さんROTTENGRAFFTY※50⾳順※出演⽇は後⽇発表