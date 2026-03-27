10-FEET主催＜京都大作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞、第1弾出演アーティスト発表
10-FEETが主催する＜京都大作戦2026＞の、第1弾出演アーティストが発表された。
今回発表されたアーティストは主催する10-FEETを含めて以下の12組、出演⽇は後⽇発表となる。
◆ ◆ ◆
▼第1弾出演アーティスト
KUZIRA
くるり
coldrain
THE ORAL CIGARETTES
dustbox
w.o.d.
10-FEET
Dragon Ash
HEY-SMITH
マキシマム ザ ホルモン
ヤバイTシャツ屋さん
ROTTENGRAFFTY
※50⾳順
※出演⽇は後⽇発表
◆ ◆ ◆
また、発表と同時にオフィシャル2次受付も開始したので、ぜひ早めにチェックしてほしい。
◾️＜京都大作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞
日時：2026年7⽉4⽇（⼟）・5⽇（⽇）9:30 開場 / 11:00 開演
会場：京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
※⾬天決⾏ / 荒天中⽌
▼出演者
KUZIRA / くるり / coldrain / THE ORAL CIGARETTES / dustbox / w.o.d. / 10-FEET / Dragon Ash / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ROTTENGRAFFTY and more!!
※50⾳順
※10-FEETは2⽇間とも出演
※アーティストは都合により変更になる場合がございます｡その際チケット代⾦の払戻しは⾏いませんので､予めご了承下さい｡
▼チケット情報
通常札：2⽇通し券 22,000 円（税込）/ 1⽇券 11,000 円（税込）
童札（わらべふだ）：2⽇通し券 11,000 円（税込）/ 1⽇券 5,500 円（税込）
※童札は、2026年7⽉時点で⼩学⽣（⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇）の⽅が申込み可能です。
※必ず⼤⼈の⽅（通常札・家族札購⼊者）と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。
＜オフィシャル2次受付＞
ローソンチケット：https://l-tike.com/kyoto-daisakusen/
受付期間：3⽉27⽇（⾦）12:00〜4⽉5⽇（⽇）23:59
※エントリー抽選⽅式
※受付券種：通常札 / 童札（わらべふだ）
※童札は2026年7⽉時点で⼩学⽣の⽅がお申し込み可能
※詳細は京都⼤作戦オフィシャルサイトでご確認ください
▼京都⼤作戦会員「はんなり会」
はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには京都⼤作戦2026 来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。2026年からは会員サイトもリニューアル。さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。
会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/
▼⼀般問い合わせ
＜公演に関するお問い合わせ＞
サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400（⽉〜⾦ 12:00〜15:00 ※祝⽇を除く）
https://www.sound-c.co.jp/contact/
＜チケットに関するお問い合わせ＞
ローソンチケットFAQ https://l-tike.com/mik2026faq/
関連リンク
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルサイト
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルX
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルInstagram
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルLINE
◆＜京都⼤作戦＞はんなり会 会員サイト