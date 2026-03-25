【その他の画像・動画等を元記事で観る】『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」を担当するのは、プリキュアシンガー2年目の熊田茜音＆初オーディションでプリキュアシンガーデビューとなる増井優花。フレッシュな気持ちで懸命に歌唱に挑む姿は、作中の主人公たちである明智あんな＆小林みくると大いに重なる。そのうえで、昨年の経験を糧に成長した様子で増井をリードした熊田、生まれ持った歌声でプ