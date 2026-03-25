息の合ったコンビトーク満載！『名探偵プリキュア！』エンディング主題歌をうたう熊田茜音＆増井優花がプリキュア愛を語り合う。

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『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」を担当するのは、プリキュアシンガー2年目の熊田茜音＆初オーディションでプリキュアシンガーデビューとなる増井優花。フレッシュな気持ちで懸命に歌唱に挑む姿は、作中の主人公たちである明智あんな＆小林みくると大いに重なる。そのうえで、昨年の経験を糧に成長した様子で増井をリードした熊田、生まれ持った歌声でプリキュアボイスを追求した増井。2人が楽曲と向き合った様をお届けする。

INTERVIEW & TEXT BY 清水耕司

自分にできることがあるならという気持ちで歌を

――まずは、どのようにオーディションに臨んだか教えていただけますか？

増井優花 「なぜ？謎？！ANSWER」は私の核みたいなところをズキューンバキューンと撃ち抜かれ、絶対歌いたいと思いました。でも私は実力も技術もまだまだなので、とにかく自分のできることを考えた時、根っからのプリキュアファンである“愛”を持って……あとはプリキュアボイスというか、自分が思う歌声の理想像みたいなところに少しでも近づけるように、という意識がありました。しかも、実は歌のオーディションというものが初めてで。

――ミュージカルのオーディションはあったんですね。

増井 はい。でも、レコーディングブースのマイク前でヘッドホンをつける、ということ自体が初めてでした。「こっちが右で合っているよね？」みたいな状態で。かなり緊張しました。心臓がバックバックでした。

――熊田さんはいかがでしたか？

熊田茜音 オーディションの段階では仮歌がない状態で、色々調べながら歌詞がハマる感じを想像して。でも正解がわからないので不安でした。

増井 音符を歌詞で埋めるのが大変でしたよね。

熊田 そう。でも、“NaNaNaNa なぜ？なぜ？”は自分で歌ってみた時、「絶対これだ」という自信がありましたし、決まった後で聴いたらそうだったので嬉しかったです。ただ、1年間プリキュアシンガーをやらせてもらい、今年の自分にできることを考えながら資料や歌詞を見ていたら、友達と一緒に謎をクリアしていく物語性のある歌詞にのめり込み過ぎてしまって……謎めいた部分を考えすぎてしまったことで「プリキュアシリーズ」にしては重めの感情を載せてしまい、「もう少し子ども向けに謎を軽くして」とは言われました。

――自宅ではどういった練習をしていましたか？

増井 私はスタジオをレンタルして、ずっとこもって練習していました。ひたすら歌って、録音して、聴いてを繰り返してもいました。私はAメロの出だしを担当しているんですけど、「ここですべてが決まる」と思っていたので自分なりに研究したんです。ただ、今聴いていただいているものはレコーディングで井上（洸）プロデューサーやハマダさんからご指示をいただき、引き出してもらえたものだとは思います。

――ディレクションで覚えていることはありますか？

増井 井上さんのアドバイスはボイトレ的ではなく、「空が広がりそうに」や「茜音さんにバトンを渡すように」など、想像しやすいものだったのですごく楽しくレコーディングできました。

――熊田さんがやった練習についても教えてください。

熊田 自分の部屋にある簡易的なミキサーとマイクで歌を録って、ヘッドホンで聴きながら何度も練習していました。あとは、自分がもらったパートについても考えたり。優花ちゃんと会う前だったんですが、歌い分けで2人に割り振られた言葉がすごく合っているとは思ったので、やっぱり自分に何ができるか、2人で歌う意味を考えながら練習していました。

――初対面はレコーディング前でしたか？

増井 いえ。私のパートを全部録り終わったタイミングで「初めまして」の挨拶をしたんですよ。

熊田 そうでしたね。

――では、相手の歌声をどうイメージしながら練習していました？

増井 掛け合いのパートなどについては完全なる私の中のイメージで。でも、『キミとアイドルプリキュア♪』を見ていましたし、熊田茜音さんご自身の楽曲を聴いてすっごく素敵な歌をお持ちの方だとも思っていました。お顔と声と、黄色でビタミンカラーから勝手に、すごく明るい方なんだろうなって。

――合っていますね。

熊田 間違いない……（笑）。

増井 レコーディングでヘッドホンから流れる歌は仮歌だったんですけど一瞬茜音さんに聴こえて、自分でも「入り込めている」と思えました。でも私が録り終わった直後、「初めまして」の流れでそのまま私の歌声をチェックする流れになって、「え!?茜音さんの前で？」となっていたら録りたてほやほやの歌を流されました。

熊田 いや、すごく素敵な歌声でした。初めて聴いた時から印象に残る声だと思いましたけど、心が明るくなる感じの声で大好きです。レコーディング直後のものということで、優花ちゃんのことをもっと知りたいと思わせる歌声でした。

――初顔合わせは互いにどういった感想をもたれましたか？

増井 「ご本人様だ！」という感じで。でも私の勝手なイメージとマッチしていて、私が会いたかった茜音さんという感じでした。

熊田 ふぅー、良かった。私はまず、「白！」と思いました。とにかく肌が白くてかわいいんです。あと、一生懸命にコミュニケーションを取ろうとしてくれていたんですけど、その中に緊張が見えたのもまたかわいかったです。

増井 バレバレだ（笑）。

熊田 （笑）。照れ照れしているのも愛おしかったですし、仲良くなっていったら面白さが爆発するんだろうな、と思わせる部分が「こんにちは」していました。

――今度は熊田さんからもレコーディングについての感想を教えてください。

熊田 「一旦、耳中で聴いてみて」と言われたのでレコーディングブースに入ってから聴いたんですけど、その時、「この歌声に寄り添ってもっと2人で良いものに」「支えてほしい」というお話をいただきました。私からすると、支えるまでもなく素晴らしい歌声ではあったんですが、でも自分にできることがあったら、という気持ちで、包み込むような歌い方にしたり、手を繋いでいる感じで横並びのイメージで歌ってみたり、そういうトライをしました。井上さんとは去年1年間ご一緒させていただき、違ったら違うと言ってくれる安心感があったのでそこは恐れず。でも、優花ちゃんの歌声って引っ張ってもらえるというか、単純に声が好きだと思えたら楽しく歌っちゃいました。

――お二人それぞれ歌ってみて、印象に残ったのはどこでしたか？

熊田 私は“うのみにしては だめ！だめ！”ですね。“だめ！だめ！”をお姉さんが小さい子に言うようなイメージで、優しさとかわいさの両方を乗せられるように何度か録りました。自分が自分に言うような“だめ！だめ！”や、話しかける目線を変えるとか、頭の中でイメージを変えながら。そうしたら「あ、これだ」と思えるテイクがあって。聴いてくれる人のイメージや、優花ちゃんと自分のイメージがバランスよく混ざり合った感じで、井上さんも「これだよね」と言ってくれました。

増井 私はやっぱりAメロです。すごく緊張してガクガクブルブル状態だったので、頭から順番に録っていくはずが一旦先に進めることになり、Bメロ、Cメロと録っていったんです。緊張で（レコーディングの）ほぼ半分は覚えていないです。頭真っ白状態で挑んでいました。でも、そのうちに緊張もほぐれて、楽しいと思いながら曲と向かい合えて。現場の方もすごく優しく接してくださって、愛のある現場でしたね。

――緊張の原因はプレッシャーですか？

増井 自分がプリキュアソングを歌うということの実感が湧いていなくて。大好きだからこそ汚したくない、という気持ちがあったんです。練習しながらも「私で良かったと思ってもらえるためにはどうしたらいいんだろう」ってすごく考えていました。エンディング主題歌はかわいらしくてキラキラしたサウンドに合うボイスがあると思っているんです。それと私の中のプリキュアソングがすごく合致していて。なので、そこに上手くはめ込むにはどうしたらいいだろうとすごく悩みました。幼少期に聴いたオープニングやエンディングの主題歌って絶対に覚えているじゃないですか？自分の曲も、今の小さい子たちが大きくなった時にも懐かしく聴けるような曲になってほしいと思ってたので、1音目から心をキャッチできるような歌い方は目指しました。

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すごく支えてもらっていることを実感できました

――プリキュア愛の強い増井さんですが、ちなみにどのプリキュア推しなんですか？

増井 それ、一番困るんですよ。

――毎回皆さんに聞いているので。熊田さんは……。

熊田 （美墨）なぎさ！

増井 私は『ハートキャッチプリキュア！』世代だったので当時はキュアマリン、（来海）えりかちゃんが一番好きでしたけど、その前のシリーズも全部観ていたんですよ。なので全作品が世代という気持ちなんですね。『ふたりはプリキュア Max Heart』はシャイニールミナスが好きで『ふたりはプリキュア Splash☆Star』はキュアイーグレット、『Yes！プリキュア5 GoGo！』は（春日野）うららとミルキィローズで『フレッシュプリキュア！』は……。

熊田 この子、途中で止めないと全作品言いますよ。

増井 だから選べないと思うんです。『名探偵プリキュア！』も始まりましたし。

熊田 そこは絶対思い入れがね。

増井 はい、あるので。

――仕事になると意味が変わってくるので。やはり推しとは違うと思うんですよ。

増井 シャイニールミナスの髪型もしていましたし、ミルキィローズのように紫のゴムで髪をアップにしてもらっていましたし、キュアマリンちゃんの服やキュアピーチの服を着ていました。あと、食玩フィギュアは『スマイルプリキュア！』まで全体あります。

熊田 すごい！

――で、推しプリキュアは？

増井 キュアマリンちゃんかな。私、キュアマリンちゃんの食玩フィギュアをお守り代わりにして、オーディションにもレコーディングにも持っていきました。あと、ポルンの小さいぬいぐるみも持っていきました。妖精はポルンが一番好きです。

熊田 私はメップル。

――（笑）。改めて完成した楽曲を聴いての感想も教えてください。

増井 全然違っている歌声なのにお互いの良さが出ていて、すごいと思うんですよ。それから、茜音さんの歌を聴いたらすごく支えてもらっていることが実感できました。本当にありがとうございますという感じですね。

熊田 こちらこそありがとうございます。私はED映像を観た時、プリキュアが並んで踊ったり歌ったりする様子にすごく合っていると思いました。歌だけ聴いていると頭身が同じくらいに感じるような。実際はすごい身長差なんですけど（笑）。でもそこもまた面白いですね。

――“キミとアイドルプリキュア♪感謝祭”にゲスト出演されましたが、リハの様子や他出演者とのエピソードについても教えてもらえますか？

増井 リハで歌いながら踊った一発目がボロボロだったんです。

熊田 しかも、あろうことか私も振りに必死すぎて、優花ちゃんのパートまで歌い切ってしまうという……。終わった後に「ごめんごめん。全部歌っちゃったわ」って言いました（笑）。それから、優花ちゃんのスマホを高い位置に置いて動画を撮りました。ダンスのリハ動画は押さえていただいているんですけどそれとは別に、2人がステージに出てくるところから自己紹介のところまでを事細かに。家でお互いに見て練習しようと思って。見返したらいつでも思い出せるように。トークも、ここでこういうことを喋って、一緒にこれを言いながら階段を降りて、とか。

増井 そうなんです。私はイヤモニも初めてだったので、それをすごく楽しみにしていました。

熊田 そうだったんだ（笑）。優花ちゃんは、リハが結構長時間だったので休憩時間に「大丈夫？」と聞いたら「バッキバキです！」って返してきて。確かにずっと目がバキバキでした（笑）。そこもすごくかわいかったです。

――増井さんは、リハで「初めまして」の方も多かったですよね。

増井 （吉武）千颯さんと「初めまして」しました。気さくに「マッスー」と呼んでくれて、「好きな食べ物は何？」とか聞いてくれました。

――なんて答えたんですか？

増井 「餅が好きです」って答えました！あと「糖分です」って。

――（笑）。では最後に、あんなとみくるの2人にキュアット解決してほしいナゾはありますか？

増井 私は甘いものやお餅が好きなんですけど、太るのは簡単なのにどうして痩せるのはこんなに難しいんだろうって思います。

熊田 私は不思議に思っていることなんですけど、なぜ早寝早起きってあんなに難しいんだろう？ずっと元気で寝られないんですよね。

――お二人のナゾが解決することを願っています！

●リリース情報

『名探偵プリキュア！』主題歌シングル

発売中

【CD＋DVD】

価格：￥2,530（税込）

品番：MJSS-09402〜3

【通常盤】

価格：￥1,650（税込）

品番：MJSS-09404

初回特典：キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）、「プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！2026」先行抽選応募券

＜CD／CD＋DVD＞

01.ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ 作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

02.なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花 作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

※各曲のオリジナル・メロディ・カラオケ・TVサイズを含む全6曲収録。

＜DVD＞

TVオープニング・エンディングノンテロップ映像

＜CD／通常盤＞

01.ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ 作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

02.なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花 作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

※各曲のオリジナル・カラオケ・TVサイズを含む全6曲収録。

©ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

『名探偵プリキュア！』公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/

『名探偵プリキュア！』公式X

https://x.com/TVanime_precure

『プリキュア！』公式YouTubeチャンネル