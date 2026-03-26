静岡第一テレビは、開局以来初の自社制作ゴールデン帯レギュラーバラエティ番組を開始。お笑い芸人の宮川大輔、元サッカー日本代表の内田篤人、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が出演する『金曜モンスター』(毎週金曜19:00〜)が、4月17日にスタートする。(左から)八木真澄、内田篤人、宮川大輔静岡出身の内田は、バラエティ番組初のレギュラー出演。新番組は、プライベートでも親交の深い宮川とともに、静岡を舞台に“全力”で遊