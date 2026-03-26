ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五とフットボールアワー・後藤輝基がＭＣを務めるＭＢＳ特番「１万人が好きやねん！ＫＡＮＳＡＩアスリートランキング」が２５日、放送され、元阪神の掛布雅之氏らがゲスト出演した。トリノ五輪（２００６年）のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得した荒川静香さんの演技映像では、女優・本田望結（２１）が代名詞となった「イナバウアー」について、「イナバウアーはどこをイナバウアーと