ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五とフットボールアワー・後藤輝基がＭＣを務めるＭＢＳ特番「１万人が好きやねん！ＫＡＮＳＡＩアスリートランキング」が２５日、放送され、元阪神の掛布雅之氏らがゲスト出演した。

トリノ五輪（２００６年）のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得した荒川静香さんの演技映像では、女優・本田望結（２１）が代名詞となった「イナバウアー」について、「イナバウアーはどこをイナバウアーというかご存じですか？」と質問。これに後藤が「そった…（上半身）」、村上もうなずきながら「（そった）姿勢」と答えると、「……じゃないんです、足」と説明。村上らが「足なんや！」と驚き、本田は「足の動きをイナバウアーと言うんです」と続け、“足を前後に開いてつま先を１８０度に真横にする技”と画面上でも説明された。

この日はブルーシルバーの光沢のあるボウタイブラウスで髪をアップぎみにしており、客室乗務員（ＣＡ）っぽい雰囲気を感じる大人びた上品コーデだった。

本田は幼少期から兄、姉の真凛とともに、フィギュアスケート選手として競技大会に参加。２２年にも全国高校スケート大会に出場し、好成績を収めていた。妹の紗来とともに“本田三姉妹”と呼ばれ、注目を集めた。２３年４月には早稲田大学に入学している。