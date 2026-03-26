ドル円一時１５９．２９レベル、本日の安値わずかに広げる＝ロンドン為替 ドル円は一時159.29レベルと、本日の安値をわずかに広げた。ユーロドルやポンドドルでも小幅にドル売り反応がみられている。 USD/JPY159.35EUR/USD1.1558GBP/USD1.3354