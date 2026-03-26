セブン-イレブン各店では、2026年3月26日から4月1日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。3月24日から始まった"1つ買うと1つもらえる"キャンペーンは以下の通り。・ファミリーマート・ローソン・セブン-イレブン・ミニストップアイス「ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」の無料券も1つめの対象商品は、大塚製薬「カロリーメイト ゼリー」の「アップル」「グレープフルーツ」「