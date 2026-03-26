セブンが無料券を大量追加！「ピュレグミ」「プリングルズS」「コアラのマーチ」などが対象だよ《3月26日開始》

セブン-イレブン各店では、2026年3月26日から4月1日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。

3月24日から始まった"1つ買うと1つもらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ファミリーマート

・ローソン

・セブン-イレブン

・ミニストップ

アイス「ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」の無料券も

1つめの対象商品は、大塚製薬「カロリーメイト ゼリー」の「アップル」「グレープフルーツ」「ヨーグルト」です。

いずれか1個を購入すると、「ファイブミニ」（100ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「プリングルズS」の「スモーキーサワクリ」「コンソメ＆オニオン」「Hi！CHEESE！」です。

いずれか1個を購入すると、「プリングルズS」の「サワークリーム＆オニオン」「うましお」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ロッテ「トッポ」「トッポ ザ・ストロベリー」「トッポ 厳選香る抹茶」。

いずれか1個を購入すると、「コアラのマーチ」の「チョコレート」「全粒粉in旨ビス」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ロッテ「アクオ」の「クリアブルーミント」「グリーンミント」です。

どちらか1個を購入すると、「アクオ」の「アクアオレンジ」「クールブレイク」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、カンロ「ピュレグミ」の「グレープ」「マスカット」「レモン」です。

いずれか1個を購入すると、カンロ「ピュレグミ 春空ピングレソーダ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」と「エッセル スーパーカップ 超バニラ」。

どちらか1個を購入すると、「ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月2日から15日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ