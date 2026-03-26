〈「病んだクソッタレな嘘つき」「トランプは裏切り者だ」トランプ支持者が「どんどん離れている」現実…多くのアメリカ人が“絶対に許せなかった”言動とは《現地ライターが解説》〉から続くドナルド・トランプ米大統領は、米軍に対して軍事作戦「壮大な怒り」（Operation Epic Fury）の開始を命令し、イスラエルと共にイランへの先制攻撃を実行した。大統領選で「戦争をしない」と公約していたことから、支持層からも大きな反