世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。3月24日（火）に放送された同番組で永野は、自身がブレイクしたきっかけとなったネタに対して自ら辛らつな発言を連発した。1ミリも思い入れがないため、何をされてもいいらしく…。【映像】永野の“子ども向けラッセンネタ”にザコシ＆令和ロマンくるま「最高っすね」「ゴッホより〜普通