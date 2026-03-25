【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが表紙を飾る『CanCam』5月号特別版（3月23日発売）が、緊急重版されることが決定。3月26日頃から順次ネット書店で予約開始予定となっており、4月7日頃から順次一部書店にて販売される予定。 ■「ページ開いた瞬間、気を失うかと…」 「イイじゃん」「好きすぎて滅！」など一度耳にしたら忘れられない楽曲の数々、全力パフォーマンスと愛すべきキャラクターで日