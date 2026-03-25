『機動戦士ガンダム』や『仙界伝 封神演義』『RAVE』などの主題歌・挿入歌などで知られるシンガーソングライターの米倉千尋さんが2026年3月24日、フリーの多言語インターネット百科事典「Wikipedia（ウィキペディア）」をめぐる「お願い」をXに投稿した。「2011年以降の正しい情報への更新ができず困っています」米倉さんは「Wikipediaの『米倉千尋』ページが保護されており、2011年以降の正しい情報への更新ができず困っています