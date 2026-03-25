『機動戦士ガンダム』や『仙界伝 封神演義』『RAVE』などの主題歌・挿入歌などで知られるシンガーソングライターの米倉千尋さんが2026年3月24日、フリーの多言語インターネット百科事典「Wikipedia（ウィキペディア）」をめぐる「お願い」をXに投稿した。

「2011年以降の正しい情報への更新ができず困っています」

米倉さんは「Wikipediaの『米倉千尋』ページが保護されており、2011年以降の正しい情報への更新ができず困っています」と訴え、助けを求めた。

「編集権限をお持ちの方、または解除の手続きに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお力を貸していただけないでしょうか」

11年以降の活動に関する追記を行いたいとした米倉さんだが、呼びかけにはウィキペディアの編集ルールに言及する投稿が相次いだ。

「余計なお世話ですが、本人による編集は許されなかったりする面倒くさいところなので、あんまりおおっぴらにやらないほうが良かったりしますね」

「自分のことについては他の利用者に執筆を任せるのが望ましい」

ウィキペディアに掲載されている「Wikipedia:自分自身の記事」によると、「あなたが個人的に関わっていることがらについて記事を書くときには、あなたは、いつも以上に注意を払い、あるいはそれを控えなければなりません」という。

「ウィキペディアの中立性を保ち、かたよった観点を押し付けないようにするためには、自分が関わっている事柄についての記事の編集をするときには特に注意する必要がありますし、時にはそれを我慢することも、とても大切なことなのです」

ウィキペディアの記事を更新する際には、中立的な観点を保ち、記事の内容がすべて検証可能であることなどのルールが設けられている。

「ウィキペディアにすでにあなたについての記事があるとき」とのトピックでは、「ウィキペディアにおいては自分のことについては他の利用者に執筆を任せるのが望ましいとされています。自分自身で編集するのではなく、記事のノートページで出典となりうる情報や、編集の提案をし、あなたとは利害関係にない第三者が記事を編集するのを待ちましょう」と説明している。

「現状を何とかしたいという思いから、意を決してXに投稿」

米倉さんは同日夜、「沢山のアドバイスをいただき、本当にありがとうございます」と感謝をつづった。

「Wikipediaについても、皆様からの情報で多くを学ばせていただきました」といい、「デビュー30周年を迎えた今、2011年以降の活動履歴がWikipediaに記載されていない現状を何とかしたいという思いから、意を決してXに投稿いたしました」と投稿を行った理由を説明。

「今後は事務所スタッフとも相談しながら、前向きに進んでいきたいと思います」としている。