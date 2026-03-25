お笑いコンビ・２丁拳銃の小堀裕之（５２）、川谷修士（５１）が２５日、大阪市のＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＳＳホールで、出演する舞台小説「奇喜怪快」（２５〜３０日・同所、４月３日〜１２日・新宿シアターモリエール）の公開舞台稽古に参加した。小泉八雲の作品に描かれるキャラクターをモチーフにした現代怪談演劇。修士は「びっちり稽古しましたから。やっとお見せできるんだという感じ」と意気込み