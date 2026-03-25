お笑いコンビ・２丁拳銃の小堀裕之（５２）、川谷修士（５１）が２５日、大阪市のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＳＳホールで、出演する舞台小説「奇喜怪快」（２５〜３０日・同所、４月３日〜１２日・新宿シアターモリエール）の公開舞台稽古に参加した。

小泉八雲の作品に描かれるキャラクターをモチーフにした現代怪談演劇。修士は「びっちり稽古しましたから。やっとお見せできるんだという感じ」と意気込みながらも、小堀を見つめながら「相方がこんなにもセリフ覚え悪いかという…」とぼやいた。

「僕ら昔、むちゃくちゃ人気あったんですよ」と何度も強調した小堀は「アラフォーの方々に来ていただきたい。アラフォーの方々が、一番僕らのことを応援していた世代なんで。せっかくコンビで出ているんで、“（吉本）超合金世代”の昔のファンに来てほしい」とアピールした。

妻でタレントの野々村友紀子（５１）が公演を観に来るかどうか問われた修士は「うちの相方が緊張するんじゃないか。目から血出るくらい芝居しますんで、怒られないようにします」と、小堀を心配した。

小堀は「来んでいいです。嫌です。漫才好きです。漫才やってます。漫才以外のことも、ちゃんとがんばっている。そこは伝わったらいいなと思うので。見てもらったらわかるんと思うんですが…来てほしくないですね」と、怪談より怖い野々村のダメ出しを恐れていた。