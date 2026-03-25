身長194センチの投打二刀流に試練が訪れた。【監督インタビュー】元プロ野球選手の九州国際大付・楠城祐介監督に聞いた「給料」「世襲の損得」「指導法」今秋ドラフト1位候補の山梨学院・菰田陽生（3年）が春のセンバツ1回戦の長崎日大戦で五回の一塁守備時に走者と交錯。左手首を骨折した。山梨学院の吉田監督によれば、病院で「橈骨遠位端骨折」と診断され、手術の要否など、治療方針は決まっていないとした。主将として2回