用途で選べる3つのカスタマイズパッケージトヨタが展開する本格四輪駆動車シリーズに新たなモデルとして加わる新型「ランドクルーザーFJ」が、2026年3月21日にタイで発表されました。なお、このモデル自体はすでに2025年10月に世界初公開されており、今回の発表はタイ仕様の詳細や現地での展開内容を明らかにするものとなっています。【画像】超カッコイイ！ これが“3つの異なる”トヨタ新型「ランクル“ミニ”」の姿です！