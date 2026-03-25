用途で選べる3つのカスタマイズパッケージ

トヨタが展開する本格四輪駆動車シリーズに新たなモデルとして加わる新型「ランドクルーザーFJ」が、2026年3月21日にタイで発表されました。

なお、このモデル自体はすでに2025年10月に世界初公開されており、今回の発表はタイ仕様の詳細や現地での展開内容を明らかにするものとなっています。

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また同時に3つのカスタマイズパッケージが設定されることもアナウンスされました。

ランドクルーザーシリーズは長年にわたり信頼性と耐久性を重視したクルマづくりで知られてきましたが、その伝統を踏まえつつ、より現代のニーズに適応したモデルとして今回のFJは位置付けられています。

新型ランドクルーザーFJについては、「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」というシリーズ共通の基本理念が開発の根底に据えられています。

そのうえで特徴的なのは、従来のランドクルーザーよりもコンパクトな車体サイズを採用している点です。

これにより都市部での取り回しや駐車のしやすさといった日常的な使い勝手が向上しており、これまで大型SUVにハードルを感じていたユーザーにも受け入れられやすい仕様となっています。

一方で、オフロード性能については妥協がなく、四輪駆動車としての堅牢な構造を維持しながら、高い悪路走破性と機動性を両立しています。

タイ仕様では4WDモデルとして展開され、価格は128万9000バーツ（約630万円 ※2026年3月下旬時点、以下同）に設定されています。

ただし、2026年8月31日までの期間は、導入特別価格として126万9000バーツ（約620万円）で販売されます。

そして同時に設定されたカスタマイズパッケージについても、新型ランドクルーザーFJの大きな魅力のひとつです。

用意されるカスタマイズパッケージは全部で3種類あります。「Unbound Explorer（アンバウンド・エクスプローラー）」はオフロード志向のユーザーに向けた内容で、シュノーケルやアンダーガード、マッドフラップといった装備が含まれており、過酷な環境での走行性能をさらに高める構成となっています。価格は3万2450バーツ（約158万円）です。

「Urban Unique（アーバン・ユニーク）」は都市部での使用を重視したパッケージで、フロントグリル周りの加飾やドアモール、スペアタイヤカバーの装飾など外観の質感を高めるとともに、前後ドライブレコーダーなど実用的な装備も備えています。価格は3万2450バーツ（約158万円）です。価格は3万2700バーツ（約159万円）です。

そして「Freedom Journey（フリーダム・ジャーニー）」はルーフラックを中心とした構成で、アウトドアや長距離移動に適した仕様となっており、荷物の積載性を向上させる内容となっています。価格は3万6400バーツ（約177万円）です。

このように用途ごとに明確に分かれたパッケージ構成により、ユーザーは自分のライフスタイルに最適な仕様を選ぶことができます。

また、これらの装備についてはパッケージ単位だけでなく、各パーツを個別に購入することも可能とされており、より細かなニーズに応じたカスタマイズにも対応しています。

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新型ランドクルーザーFJはコンパクトで扱いやすいボディと本格的な悪路走破性を両立しつつ、用途に応じて選べる3種類のカスタマイズパッケージによって商品力を大きく高めたモデルといえます。

オフロード、都市部、アウトドアといった多様なライフスタイルに対応する装備があらかじめ用意されていることで、購入時から理想に近い仕様を実現できる点が魅力です。

さらに各パーツの個別購入にも対応していることから、ユーザーのこだわりに応じて柔軟に仕上げられる一台となっています。