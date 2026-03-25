今日25日は全国的に気圧が低下するでしょう。影響度は大阪など近畿から九州南部で「大」で、そのほか名古屋や東京、札幌など広い範囲で「中」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。全国的に気圧が低下西日本は影響度「大」も今日25日(水)は、低気圧が九州から本州の南を東へ進むでしょう。このため、全国的に気圧が低下し、西から次第に雨の範囲が広がる