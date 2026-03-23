鹿児島市与次郎にできた長蛇の列。お目当ては「塩パン」です。北海道発祥の塩パン専門店の全国4店舗目が鹿児島に。独特なもっちり食感と多彩なラインナップが魅力です。鹿児島市与次郎のSAKODAの駐車場に3月22日にオープンした北海道発祥の塩パンとスコーンの専門店SiOKUMA BAKERY。小麦にバター、乳製品など北海道産の素材をこだわり、独特なもちもち食感に仕上げています。（SiOKUMA BAKERY・川部紗矢香