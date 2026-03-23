鹿児島市与次郎にできた長蛇の列。お目当ては「塩パン」です。北海道発祥の塩パン専門店の全国4店舗目が鹿児島に。独特なもっちり食感と多彩なラインナップが魅力です。



鹿児島市与次郎のSAKODAの駐車場に3月22日にオープンした北海道発祥の塩パンとスコーンの専門店SiOKUMA BAKERY。



小麦にバター、乳製品など北海道産の素材をこだわり、独特なもちもち食感に仕上げています。





（SiOKUMA BAKERY・川部紗矢香さん）「表面をゆでてプレッツェル風にしているのが特徴。普通の塩パンよりも外はパリッと中はもち餅とした食感が楽しめる塩パン」SNSなどで情報を聞きつけ、店前には開店前から長蛇の列が。全国4店舗目の専門店に興味津々です。（来店客）「塩パン大好きなんです。いっぱい買いました。専門店はあまりないですよね」（来店客）Qどれくらい待った？「2時間くらい。インスタグラムで流れてきて元々塩パンも好きだったので来てみました」圧倒的な一番人気は、すべての塩パンのベースとなる「名物塩パン」です。（磯脇琢磨アナウンサー）「名物の塩パンいただきます。もっちり。口の中一杯に広がるバター。じわーッと広がります。塩が加わることで食欲がさらにそそられて食べ応え抜群」鹿児島与次郎店には、県産のサツマイモを使った「濃密 さつまいもクリーム」という限定商品も！（磯脇琢磨アナウンサー）「クリームなめらか。塩パンの元々の塩っけ、そこにサツマイモのほんのりした甘さが加わることで、甘さと塩っけがどんどん押し寄せてきます」このほか、ふわふわな生クリームやつぶあんとバターなど多彩なラインナップです。（SiOKUMA BAKERY・川部紗矢香さん）「近くに桜島もあるので、ここで刈って桜島の近くで食べていただくのもいいんじゃないかな」SiOKUMA BAKERYの営業は金曜から月曜の午前11時から午後5時まで。当面は1人6個までの購入ということです。