アメリカのトランプ大統領が48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」としたことに対し、イラン側は22日、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。イランの中央軍司令部の報道官は22日、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。さらにイランの革命防衛隊は23日、「電力部門が攻撃を受けた場合、イスラエルの発電