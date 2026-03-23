カラバオカップ決勝戦、マンチェスター・シティとアーセナルの一戦は2-0とシティが制し、今季初のタイトルを手にした。アーセナルはGKケパ・アリサバラガのミスから失点すると、4分後に追加点を献上。ビルドアップを封じられ、終始苦しい戦いを強いられた。今季4冠の可能性があったアーセナルだが、その夢は潰えてしまった。プレミアリーグでは首位を走っているものの、今季の天王山となるシティとの直接対決はまだ残っている。試