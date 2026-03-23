【モデルプレス＝2026/03/23】歌手の工藤静香が3月21日、自身のInstagramを更新。電子レンジで作る「タンパク質ケーキ」の料理動画を公開した。【写真】キムタクの55歳妻「見た目も美味しそう」レンチン3分の簡単タンパク質ケーキ◆工藤静香「レンチン」ケーキ作り動画公開工藤は「タンパク質ケーキ！笑」と記し、料理動画を公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフ