工藤静香「ちょっと形は悪いけど」“レンチン3分”簡単スイーツに絶賛の声「見た目も美味しそう」「手際が良すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/23】歌手の工藤静香が3月21日、自身のInstagramを更新。電子レンジで作る「タンパク質ケーキ」の料理動画を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「見た目も美味しそう」レンチン3分の簡単タンパク質ケーキ
工藤は「タンパク質ケーキ！笑」と記し、料理動画を公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー 小さじ1 シナモン適量 あっても、なくても」と材料を説明して「レンチン600w3分！ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」と記し、ボウルで材料を混ぜ合わせる様子から出来上がりまでを紹介した。
さらに「冷めてから、ヨーグルトでサンド、マスキング。はちみつをかけて食べてもGoodオーブンシートは、くしゃくしゃにした後に、ちょっと水で！型がとりやすい！」とアレンジやコツもつづっている。
この投稿に、ファンからは「罪悪感なしのスイーツ」「見た目も美味しそう」「ヘルシー」「手際が良すぎ」「レンジで作れるの助かる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの55歳妻「見た目も美味しそう」レンチン3分の簡単タンパク質ケーキ
◆工藤静香「レンチン」ケーキ作り動画公開
工藤は「タンパク質ケーキ！笑」と記し、料理動画を公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー 小さじ1 シナモン適量 あっても、なくても」と材料を説明して「レンチン600w3分！ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」と記し、ボウルで材料を混ぜ合わせる様子から出来上がりまでを紹介した。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「罪悪感なしのスイーツ」「見た目も美味しそう」「ヘルシー」「手際が良すぎ」「レンジで作れるの助かる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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