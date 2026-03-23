22日、都内で行われた『探偵はBARにいる』シリーズ最新作の製作発表会見に、俳優の大泉洋（52）、松田龍平（42）、そして本作でメガホンをとる白石和彌監督が出席した。【映像】白石監督「還暦越えてもいける」→爆笑する大泉洋12月25日に全国公開される最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』では、探偵の“若き日の恋の話”が描かれている。豪快なアクションシーンが見どころの本シリーズ。大泉は“ぜひ”見てほしい人が