カムカムブルーベリーかんおんじで29日にイベント開催 香川県観音寺市で、ブルーベリーの観光農園「カムカムブルーベリーかんおんじ」が2026年夏の開園を目指して準備を進めています。 開園に先立って3月29日（日）、午前・午後2回に分けて、苗木の植え替えの体験イベントを実施します。春の訪れとともに、苗木は植え替えの時期を迎えています。ひとまわり大きな植木鉢に植え替える体