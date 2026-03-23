タカラトミーアーツが展開する「ガチャ」に、HTB北海道テレビ放送の「着ぐるみonちゃん」が、ふかふかのフロッキーフィギュアになって登場。本人全面協力による、いろんな姿のフィギュア「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」が発売決定しました！ タカラトミーアーツ ガチャ「onちゃんのフロッキーフィギュアだオン」 発売日：2026年7月下旬より順次価格：1回400円(税込)種類：全4種（おすまし、バッテリー切