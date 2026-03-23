古代ギリシャをイメージさせる白い衣装に身を包み、オレンジ色の長い3つ編みヘアが特徴的なフランメは、ゼーリエの弟子でフリーレンの師匠（せんせい）。1000年以上前に生きた、歴史において英雄と称される人間の大魔法使いです。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフランメを演じ