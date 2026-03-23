『葬送のフリーレン』のフランメを演じてほしい俳優ランキング！ 2位は「天海祐希」、1位は？
古代ギリシャをイメージさせる白い衣装に身を包み、オレンジ色の長い3つ編みヘアが特徴的なフランメは、ゼーリエの弟子でフリーレンの師匠（せんせい）。1000年以上前に生きた、歴史において英雄と称される人間の大魔法使いです。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフランメを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
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2位は、天海祐希さん。宝塚歌劇団の元月組トップスターという経歴を持ち、凛とした佇まいと力強い女性のイメージから刑事や弁護士、教師、医師などの役柄を数多く演じています。心優しく頼りになるイメージから、たびたび“理想の上司”や憧れの存在として挙げられています。
回答者からは、「師としての包容力と説得力がある。思想と覚悟を背負ったフランメ像に合う」（30代女性／北海道）、「言葉はぶっきらぼうだけど優しく愛のある大魔法使いを演じてくれると思う」（40代女性／神奈川県）、「美しいビジュアルとミステリアスで凜とした雰囲気がいいと思います」（20代女性／長野県）、「厳しさと優しさが同居した、絶対的な包容力」（30代回答しない／神奈川県）などの声がありました。
1位は、長澤まさみさん。今年の元日に映画監督の福永壮志さんとの電撃婚を報告して話題を呼びました。『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）シリーズのダー子役では規格外の詐欺師を演じ、コミカルからシリアスまで幅広い作品に出演しています。人気漫画の実写化映画『キングダム』シリーズでは、山の民を束ねる美しき王・楊端和役で圧倒的なカリスマ性とアクションを披露しました。
回答者からは、「聡明さと人間味を同時に出せて、フリーレンに影響を残した人物像に合う」（30代男性／埼玉県）、「姉御肌で豪快な性格と、大魔法使いとしての貫禄があるからです。フリーレンの師匠として、強くてかっこいい女性のイメージにぴったりです」（30代男性／群馬県）、「明るさと狂気の切り替えが自然！ キングダムの時の演技力をまた発揮して欲しいから！ みてみたい！」（20代女性／埼玉県）、「圧倒的なカリスマ性と母性的な包容力があるから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフランメを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：天海祐希／30票
2位は、天海祐希さん。宝塚歌劇団の元月組トップスターという経歴を持ち、凛とした佇まいと力強い女性のイメージから刑事や弁護士、教師、医師などの役柄を数多く演じています。心優しく頼りになるイメージから、たびたび“理想の上司”や憧れの存在として挙げられています。
回答者からは、「師としての包容力と説得力がある。思想と覚悟を背負ったフランメ像に合う」（30代女性／北海道）、「言葉はぶっきらぼうだけど優しく愛のある大魔法使いを演じてくれると思う」（40代女性／神奈川県）、「美しいビジュアルとミステリアスで凜とした雰囲気がいいと思います」（20代女性／長野県）、「厳しさと優しさが同居した、絶対的な包容力」（30代回答しない／神奈川県）などの声がありました。
1位：長澤まさみ／39票
1位は、長澤まさみさん。今年の元日に映画監督の福永壮志さんとの電撃婚を報告して話題を呼びました。『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）シリーズのダー子役では規格外の詐欺師を演じ、コミカルからシリアスまで幅広い作品に出演しています。人気漫画の実写化映画『キングダム』シリーズでは、山の民を束ねる美しき王・楊端和役で圧倒的なカリスマ性とアクションを披露しました。
回答者からは、「聡明さと人間味を同時に出せて、フリーレンに影響を残した人物像に合う」（30代男性／埼玉県）、「姉御肌で豪快な性格と、大魔法使いとしての貫禄があるからです。フリーレンの師匠として、強くてかっこいい女性のイメージにぴったりです」（30代男性／群馬県）、「明るさと狂気の切り替えが自然！ キングダムの時の演技力をまた発揮して欲しいから！ みてみたい！」（20代女性／埼玉県）、「圧倒的なカリスマ性と母性的な包容力があるから」（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)