「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）本拠地の鯉党を、とりこにした。四回、広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が中前適時打を放つ。マツダ初の適時打で、オープン戦の安打数は「２１」。ロッテ・藤原を抜き、逆転での最多安打に輝き、開幕前の戦いを締めくくった。「オープン戦の最多安打？全然、思ってなかったです」。無欲でバットを振り抜き、昨季１１１安打を放った藤原を上回