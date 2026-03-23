「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）

本拠地の鯉党を、とりこにした。四回、広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が中前適時打を放つ。マツダ初の適時打で、オープン戦の安打数は「２１」。ロッテ・藤原を抜き、逆転での最多安打に輝き、開幕前の戦いを締めくくった。

「オープン戦の最多安打？全然、思ってなかったです」。無欲でバットを振り抜き、昨季１１１安打を放った藤原を上回った。

三回１死一塁で右前打。四回は２死一、二塁で出番が来た。１５０キロの直球を振り抜き、二走の坂倉を本塁へ迎え入れた。１７試合で打率・３２３も、２位の好成績だ。

前日２１日のソフトバンク戦後、新井監督が黄金新人の「開幕１番」を明言した。ルーキーが大役を担うのは、球団史上初の快挙だ。一夜明け、前日に続き記録した複数安打。期待に胸が膨らむ一打になった。

一方で飽くなき向上心が頼もしい。三振数は１４で、四球はわずか１つだった。

「三振が多く四球が少ないのが課題。四球と長打を打つことを意識している。オープン戦中は、全然できなかったので、開幕してからそこをもう一回、意識したい」

１番を担うだけに、自身の出塁がチームを勇気づけ、得点に結び付く。１７試合、６７打席の経験を生かす決意だ。

「１番を任される。今日みたいに三振してたらつまらないので。打てるようにしたい」

表情を引き締め、前を向いた。リードオフマンとしての自覚を胸に、開幕戦の最初の打席に立つ。