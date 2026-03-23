（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が近づく今、かつて『マーベルズ』（2023）で示唆された「ヤング・アベンジャーズ」結成説はいったいどうなったのか？ 『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』（2023）でアントマン／スコット・ラングの娘キャシーを演じたキャスリン・ニュートンは、かつて「キャシーがチームの一員になっているところを見てみたい」と、“チ