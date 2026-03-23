ミラノ・コルティナオリンピックのりくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペア“神解説”で話題となった高橋成美が、きょう23日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』3時間SP（後7：00〜9：54※一部地域を除く）に登場する。【写真】「帰れま10」では…道枝駿佑＆萩原聖人＆紅しょうががマクドナルドへサンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅に、高橋と中野友加里の元フ