“りくりゅう”神解説の高橋成美の過去、中野友加里が暴露「（ペアの相手と）すごいケンカをしていたよね」
ミラノ・コルティナオリンピックのりくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペア“神解説”で話題となった高橋成美が、きょう23日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』3時間SP（後7：00〜9：54 ※一部地域を除く）に登場する。
【写真】「帰れま10」では…道枝駿佑＆萩原聖人＆紅しょうががマクドナルドへ
サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅に、高橋と中野友加里の元フィギュアスケート日本代表の仲良しコンビが、ロッチ・中岡創一と共に参戦する。
旅の舞台は静岡県・伊豆半島。40周年を迎えた伊豆急行の人気観光列車・リゾート21の「黒船電車」に乗って伊東から下田まで、春の伊豆半島の絶景を楽しみながら名物グルメを探す。ところが、旅の開始早々にまさかのハプニングが発生する。
波乱の幕開けを経て無事に合流した5人は、気を取り直してテンションを上げて飲食店探しを開始。まず、土産屋や飲食店などが充実する伊豆高原駅の構内を見て回り、すぐに伊達みきおが「いでゆ饅頭」を見つけて「食べなきゃダメ」と強制連行。そのおいしさに全員が「おいしい！」と感動する。
立ち寄ったテディベア・ミュージアムでは、高橋が「かわいい！」を連発し写真を撮りまくり。また巨大テディベアの撮影スポットでは、それぞれ記念撮影を撮り合い、おじさん3人を撮った高橋は「すごい真顔だ！初期のテディベア！」とここでも興奮することになる。
道中のトークでは、かつて木原とペアを組んでいた高橋の意外な結成秘話や、オリンピックで金メダルに輝いたりくりゅうのスゴさの秘密、高橋とりくりゅうとの感動秘話など貴重なエピソードが続々と披露される。一方、中野は「（ペアの相手と）すごいケンカをしていたよね」と高橋の知られざる姿を暴露する。
【写真】「帰れま10」では…道枝駿佑＆萩原聖人＆紅しょうががマクドナルドへ
サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅に、高橋と中野友加里の元フィギュアスケート日本代表の仲良しコンビが、ロッチ・中岡創一と共に参戦する。
波乱の幕開けを経て無事に合流した5人は、気を取り直してテンションを上げて飲食店探しを開始。まず、土産屋や飲食店などが充実する伊豆高原駅の構内を見て回り、すぐに伊達みきおが「いでゆ饅頭」を見つけて「食べなきゃダメ」と強制連行。そのおいしさに全員が「おいしい！」と感動する。
立ち寄ったテディベア・ミュージアムでは、高橋が「かわいい！」を連発し写真を撮りまくり。また巨大テディベアの撮影スポットでは、それぞれ記念撮影を撮り合い、おじさん3人を撮った高橋は「すごい真顔だ！初期のテディベア！」とここでも興奮することになる。
道中のトークでは、かつて木原とペアを組んでいた高橋の意外な結成秘話や、オリンピックで金メダルに輝いたりくりゅうのスゴさの秘密、高橋とりくりゅうとの感動秘話など貴重なエピソードが続々と披露される。一方、中野は「（ペアの相手と）すごいケンカをしていたよね」と高橋の知られざる姿を暴露する。