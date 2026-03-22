【法政二−川崎総合科学】七回無死一、三塁。勝ち越しの犠飛を放った法政二・大江＝大師高グラウンド高校野球の春季神奈川県大会地区予選は２２日、県内４地区で行われた。川崎・横浜北地区では、昨秋の県大会で準優勝した法政二が川崎総合科学に６−３で逆転勝ち。白山は１１−２（七回コールド）で大師を下した。横浜南・横須賀地区は、山手学院の長崎尚宏が七回参考記録ながら無安打無得点をマークし、７−０で戸塚にコー