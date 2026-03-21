７人組グループ「原因は自分にある。」の長野凌大（２２）が２１日、大阪市内で初主演映画「３６１−Ｗｈｉｔｅ＆Ｂｌａｃｋ」の舞台あいさつに、共演のパク・ユチョンらと共に登場した。あるトラウマから、対面して囲碁が打てなくなってしまった青年（長野）が、着ぐるみを着て対局に挑む異色作。長野は撮影前から碁石を自宅に持ち込んで、持ち方、指し方を「毎日練習していた」が、撮影が始まると「現場で監督から『これ着て