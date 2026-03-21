May J.が、デビュー20周年を記念してビルボードライブ3都市を巡るツアーを6月より開催する。 （関連：May J.が2年ぶりツアーで届けたステージへの思い“Dark Pop”を経た歌手としての最新形） バースデー当日の横浜公演も含む今回のステージは、これまでの歩みと現在地を鮮やかに映し出す特別な機会となる。チケットは、4月10日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月17日