2026年3月、京都・祇園の花街に帝国ホテルが開業！祇園・花見小路通を四条通から南へ、風情ある町並みをながめながら歩いていくと、左側に華やかなぼんぼりが見えてきます。その先の門をくぐると「帝国ホテル 京都」に到着。JR京都駅からのアクセスは、車で約12分、公共交通機関を利用する場合は約25分。京都市営バスの206系統に乗り、祇園バス停で下車して徒歩5分ほどです。外観は、「弥栄会館」の面影を残したモダンな雰囲気。外