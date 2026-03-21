NBAのスーパースター、レブロン・ジェームズ(41)が年齢を感じているという。2003年からNBAに参入。33歳だった18年からロサンゼルス・レーカーズで活躍しているレブロンは、30点をスコアした18日のヒューストン・ロケッツ戦後に行われたインタビューで「今の僕を見てよ。今はひどい気分だ。でも、試合中は気分が良かった」と語ったが、試合前はそうではなかったそうだ。 【写真