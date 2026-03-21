シャンソン歌手・クミコが５月２７日にアルバム「シャンソンティックな歌たちＶｏｌ．２〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」をリリースすることが２１日、分かった。時代やジャンルを超えて愛されてきた名曲たちを、「シャンソンティック」と名付けた独自の世界観で再構築するコンセプト作第２弾。敬愛する伝説のシャンソン歌手・金子由香利の「再会」「愛のバラード」のカバーを新録している。「愛のバラード」は、映画「犬神家