[3.21 J1百年構想リーグ WEST第8節](JFEス)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 1 レナート・モーザーDF 2 工藤孝太DF 6 大森博DF 48 立田悠悟MF 5 小倉幸成MF 8 江坂任MF 26 本山遥MF 40 河野孝汰MF 41 宮本英治MF 88 山根永遠FW 99 ルカオ控えGK 52 〓田太郎DF 4 阿部海大DF 18 田上大地MF 3 藤井海和MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 33 神谷優太FW 22 一美和成FW 98 ウェリック・ポポ監督木