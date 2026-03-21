香川県宇多津町の四国水族館では、アニメ「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」とのコラボレーション企画「リムルの生きもの観察記 〜四国水族館編〜」を、2026年2月27日〜5月6日の期間に開催している。【画像】『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』×四国水族館展示例「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」は2月27日に公開された新作映画だ。生物学的な要素と親和性のある設定や能力が多